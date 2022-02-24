Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de bir otomobilde 1396 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Arhavi ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1396 sikke ele geçirildi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arhavi ilçe girişi yol kontrol noktasında yapılan arama faaliyeti sırasında, N.F.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1396 sikke ele geçirildi.
Sürücü N.F.A. ile otomobilde bulunan Ö.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Artvin Tarihi Eser
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