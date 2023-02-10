Rusya'da eski Habarovsk Bölge Valisi Furgal 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Rusya'da eski Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal, "organize suç işlediği" gerekçesiyle 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Moskova bölgesindeki Lyuberetskiy Şehir Mahkemesi'nde görülen davada, Furgal'a "2004-2005'te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili organize suç işlediği" gerekçesiyle 22 yıl hapis cezası verildi.
Furgal'ın valilik dönemindeki yardımcısı Andrey Krepov da, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Furgal, 2007'den 2018'e kadar Liberal Demokrat Partisi'nden Duma milletvekilliği yapmış, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayına karşı 2018'de Habarovsk Bölge Valilik Seçimlerini kazanmıştı.
Sergey Furgal, 2004-2005'te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili organize suç işlediği şüphesiyle Temmuz 2020'de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Tutuklamanın ardından Rusya'nın Habarovsk kentinde de protestolar başlamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Furgal'ı görevden alarak, yerine vekaleten Liberal Demokrat Partisi'nden Duma milletvekili Mihail Degtyaryov'u atamıştı.
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