6 Şubat 2023 günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremden etkilenen şehirlerde yaşayan vatandaşların acısını yüreğinde hisseden Ordu halkı, yardım elini uzatabilmek için büyük bir seferberlik başlattı.



Ordu Valiliği öncülüğünde ve AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen yardım faaliyetlerine, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları yaptıkları yardımlarla, düzenledikleri kampanyalar ile destek verdi.



Yardımlaşma ve dayanışma konusundaki hassasiyetini, yaşanan deprem felaketinde gösteren Ordu halkı, depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçerek, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı, giyecek, ayakkabı, gıda, su, bebek maması ve bezi, hijyen ve temizlik malzemelerini yardım toplama merkezlerine ulaştırdı.



108 tır ve kamyon deprem bölgelerine gönderildi



Depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren yardım toplama merkezlerine teslim edilen acil ihtiyaç malzemeleri, şuana kadar 108 tır ve kamyon ile birlikte başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesindeki illere gönderildi.



370 iş makinesi ile araçlar deprem bölgesinde



Depremlerin meydana geldiği andan itibaren AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, başta Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden temin edilen ve ekskavatör, beko loder, greyder, yükleyici, lobet, vinç, arozöz, vidanjör, su tankeri, mobil jeneratör, çekici, kamyon, mobil sağlık aracından oluşan toplam 370 iş makinesi ve muhtelif araç, deprem bölgesine sevk edildi.



Bin 590 kişilik uzman ekip ve çok sayıda gönüllü bölgelere sevk edildi



Depremin ilk dakikalarından itibaren arama-kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE ekipleri, teknik ekipler, güvenlik görevlileri, yerel destek ekipleri, AFAD gönüllüleri, iş makinesi operatörleri, enerji uzmanları ve nitelikli meslek erbaplarından oluşan toplam 1.590 kişi zaman kaybedilmeksizin deprem bölgesine gruplar halinde sevk edildi. Diğer taraftan, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların çalışanları ile çok sayıda iş makinesi operatörleri, gönüllü olarak deprem bölgesinde görev almak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvuruda bulunarak yardım için kolları sıvadı.



Depremin 4’üncü gününe kadar 2 buçuk milyona yakın nakdi bağış toplandı



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü deposunda bulunan çadır, yatak, battaniye, yastık, mutfak setinden oluşan toplam 3 bin 264 afet malzemesi, deprem bölgesindeki illere sevk edildi. Depremin ilk anından itibaren depremzedelere nakdi yardımda bulunmak vatandaşlar, kamuoyuna duyurulan Ordu Valiliği bünyesindeki Ordu Kamu Hizmetlerini ve Sosyal hayatı Destekleme Derneğinin hesabına, 9 Şubat 2023 tarihi itibariyle 2 milyon 474 bin 716 TL nakdi bağışta bulunuldu.



Ordu Valisi Tuncay Sonel, Adıyaman'da koordinasyon görevinde



İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından afetzedelerin deprem bölgesinden tahliye edilme çalışmaları da başlatıldı. Başlatılan tahliye çalışmaları çerçevesinde illere gönderilecek afetzedeler için Ordu’da da hazırlık çalışmaları, Ordu Valiliği öncülüğünde ve AFAD’ın koordinasyonunda yürütülüyor. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından, depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel de buradaki koordinasyon görevini başarıyla yürütüyor.