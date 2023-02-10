Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından devlet tüm imkanlarını seferber etti.



Geçtiğimiz gece ve 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.



Tüm Türkiye bu 10 il için seferber olurken, Bitlis’ten de 170 korucu, 250 jandarma ve 120 polis olmak üzere toplamda 540 güvenlik gücü deprem bölgelerine sevk edildi. Arama kurtarma ve güvenlik faaliyetlerinde bulunmak üzere Elbistan’a sevk edilen Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere ailelerle yakından ilgilenerek vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.