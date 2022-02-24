İşte Rusya - Ukrayna savaşında saat saat yaşananlar....

10.50: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 11.00’de güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

10.13: Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda en az 8 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

09.15: Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

09.03: Rusya, Ukrayna’da sivillerin yaşadığı yerleri vurdu. TRT Haber o evleri görüntüledi.

08.49: Ukrayna ordusu, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü açıkladı.

08.32: Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

08.20:ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

07.59:Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hava savunması etkisiz hale getirildi.

07.53:Avrupa Birliği Parlamentosu olağanüstü toplanma kararı aldı. Saat 08.00'e doğru da Zelenkiy- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile görüştü.

07.48: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

07.37: Zelenskiy, "Canımıza, çocuklarımıza, özgürlüğümüze saldırılırsa, kendimizi savunacağız" dedi.

07.00: NATO Rusya'nın saldırısını kınadı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun acil toplanacağını duyurdu.

06.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

06.00:Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

[Grafik: TRT Haber]