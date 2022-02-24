Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu evleri TRT Haber görüntüledi
Rusya, Ukrayna’da sivillerin yaşadığı yerleri vurdu. TRT Haber o evleri görüntüledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.
Rusya'nın gece saatlerinde başlattığı saldırılarda Mariupol’de sivillerin yaşadığı yerler vuruldu. Çok sayıda bina isabet aldı. Yaralıların olduğu saldırılarda can kaybı yaşanmadı.
TRT Haber ekibi, o evleri görüntüledi.
TRT Haber ekibi, Mariupol’dan bölgedeki son durumu aktarıyor. https://t.co/mCvghI267f— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022
Kiev'de halk şehri terk etmeye başlarken, siren sesleri duyulmaya başlandı.
Reuters haber ajansı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Mariupul ve Odessa kentlerine konuşlandığını duyurmuştu.
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