Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Şubat 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,90’dan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,9030 liradan, euro 15,6480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,9010 liradan alınan dolar 13,9030 liradan satılıyor.
15,6460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6480 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8460 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6940 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Türk Lirası
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