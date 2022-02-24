İşte Rusya - Ukrayna çatışmasında saat saat yaşananlar....

22.37: Rusya'ya ait An-26 askeri nakliye uçağı Voronej yakınlarında düştü. Uçaktaki personelin tamamı öldü.

20.40: Ukrayna: Kiev bölgesindeki Gostomel Havaalanının kontrolünü geri aldık

19.32: Putin: Küresel ekonominin parçası olmaya devam edeceğiz

19.29: Rusya: Ukrayna’da 74 askeri tesis imha edildi

19.04: Zelenskiy: Savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir

19.00: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

18.39: ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın saldırılarda 75 savaş uçağı kullandığını söyleyerek, Rus askerlerinin Kiev'e doğru ilerlediğini açıkladı.

17.40: Rus ordusunun Ukrayna'da bir hastaneyi vurduğu açıklandı.

16.58: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Diyaloğa her zaman açığız

16.42: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Belarus'tan topraklarımıza 4 balistik füze fırlatıldı.

15.16: Ukrayna askeri uçağı düşürüldü: 5 ölü

15.16: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

14.21: Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya vahşi bir savaş başlattı

14.14: Kremlin: Operasyonun ne zaman biteceğine Putin karar verecek.

14.13: Türkiye'den Ukrayna açıklaması: Rusya'nın saldırısı uluslararası hukuka aykırı

14.06: Rusya'nın Tass Haber Ajansı, Azak Denizi'nde iki Rus sivil kargo gemisi vurulduğunu, ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

13.33: Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ülkenin hava sahasını kapatma kararı aldı.

12.21: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

11.51: Ukrayna askeri yetkilileri 50 Rus askerinin öldürüldüğünü ve 6 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

11.27: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.

10.50: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 11.00’de güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

10.13: Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda en az 8 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

09.15: Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

09.03: Rusya, Ukrayna’da sivillerin yaşadığı yerleri vurdu. TRT Haber o evleri görüntüledi.

08.49: Ukrayna ordusu, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü açıkladı.

08.32: Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

08.20:ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

07.59:Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hava savunması etkisiz hale getirildi.

07.53:Avrupa Birliği Parlamentosu olağanüstü toplanma kararı aldı. Saat 08.00'e doğru da Zelenkiy- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile görüştü.

07.48: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

07.37: Zelenskiy, "Canımıza, çocuklarımıza, özgürlüğümüze saldırılırsa, kendimizi savunacağız" dedi.

07.00: NATO Rusya'nın saldırısını kınadı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun acil toplanacağını duyurdu.

06.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

06.00:Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

[Grafik: TRT Haber]