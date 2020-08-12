Konuya ilişkin açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen, ülkenin ilk COVID-19 aşısının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.

Aşının seri üretimine yakında geçilmesini ümit ettiğini söyleyen Putin, kendi kızına söz konusu aşının uygulandığını belirtti.

DSÖ'den ilk açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, "Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Aşının DSÖ ön yeterliliğini sağlamasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Bu ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini kapsıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın tescil ettirdiği aşı ilk klinik safhada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

ABD: Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının tescillendiği açıklamasına değinerek, "Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması" dedi.

Almanya: Rusya'nın koronavirüs aşısı yeterince test edilmedi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Milyonlarca insanı, hatta milyarlarca insanı çok erken aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir. Rusya'da neler olup bittiğinden çok şüpheliyim. Temel sorun Rusların bize pek bir şey söylememesi. Bu yeterince test edilmedi" dedi.

Spahn, pandemi sırasında bile, testler yapmanın ve sonuçları halka açık hale getirmenin güven konusunda çok önemli olduğunu söyledi.