Kaza, saat 20.00 sıralarında Kozan-Kadirli yolu Bulduklu mevkisinde meydana geldi.

M.D. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden R.Ö. yönetimindeki traktörün arkasında bağlı saman yüklü römorka çarptı.

urdaya dönen otomobilde sürücü M.D. ile kızları B.D. ve S. D. sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu M.D ile 2 kızı, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.D. ile S. D., ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede traktörün arkasına 2 ayrı römork bağlandığı, uyarıcı ışık ya da levha takılmadığı saptandı.

Gözaltına alınan sürücü R.Ö., jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.