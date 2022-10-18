Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şüpheli 3 kişiye uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma ile ilgili adli işlem yapılmış, bir şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgili yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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