İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri merkez Yenice ilçesinde, kumar oynanmasını önlenmesine yönelik kahvehanelere operasyonlar düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 15 kişiye 27 bin 285 lira para cezası kesildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama` suçundan 4 kişiye de adli ve idari işlem uygulandı.