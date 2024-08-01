Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Tespit edilen kişilerin yapılan ev, araç ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 8 kenevir bitkisi, 3 sentetik ecza maddesi, 4 tabanca ve 38 adet fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 54 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, 2'sinin ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.