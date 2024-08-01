Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 1-31 Temmuz tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 50 şüpheliden 22'sinin 1 ila 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Diğer 28 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü, 71 fişek, 17 ruhsatsız av tüfeği, 8 kartuş, 5 kesici alet ele geçirildi.