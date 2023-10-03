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Güncel
AA 03.10.2023 11:17

Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen organizasyona, 6 ülkeden 60 sporcu katıldı.

Yaylada hazırlanan 4 kilometrelik zorlu parkurda birinci olmak için ter döken sporcuların bazılarının zorlandığı gözlendi.

Yarışları genç erkeklerde Arda Topal, genç kadınlarda Ekin Ereke, 17 yaş altı erkeklerde Nafız Ege Karagöl, 17 yaş altı kızlarda Damla Eser, 15 yaş altı erkeklerde ise Eren Geçim birinci tamamladı.

Büyük erkeklerde Alman Tomas Zalsman birinciliği, Çekya'dan David Sulc ikinciliği, Fransa'dan Nathan Celie üçüncülüğü elde ederken, kadınlarda Almanya'dan Ronja Eibl birinci, Çekya'dan Jana Czeczinkarova ikinci, İsrail'den Romi Veldnizki üçüncü oldu.

Master 30 kategorisinde Mehmet Can Balcı birinci, Fatih Savlık ikinci, Ercan Soylu üçüncü, master 40 kategorisinde de Murat Karaca birinci ve Mustafa Sadıkoğlu ikinci olma başarısı gösterdi.

Dereceye giren sporculara, madalya ve toplam 67 bin lira para ödülü verildi.

Yarışları, Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ve sporseverler izledi.

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