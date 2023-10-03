Kahramanmaraş’ta kampüs hem depremzedeleri hem de öğrencileri konuk ediyor

İki fakültenin bulunduğu kampüste üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı başladı.



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası on binlerce insan hem hayatlarını, hem de evlerini kaybetti. Deprem sonrası evlerini kaybeden vatandaşların birçoğu konteyner kentlere yerleştirildi. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin Karacasu Kampüsü ise depremzede vatandaşlara konteyner kent olarak hizmet vermeye başladı. Üniversitelerin açılmasıyla şimdilik iki kampüs olarak eğitim faaliyetine başlayan kampüste öğrenciler ders başı yaptı.



"Çok büyük bir konteyner kent 3 bin 100 adet konteyner var ve yaklaşık 7 bin insan yaşıyor"



İstiklal Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meryem Geçildi, “Normalde burası depremden önce bize verilmiş bir kampüstü burada fakültelerimizi yapılandırarak devam edecektik ancak 6 Şubat depremleri sonrası kampüsümüz büyük bir konteyner kent haline getirildi. Burada depremzedeler de kalıyorlar. Onlarla birlikte bir yaşantının içindeyiz. Eğitim öğretim de bu şekilde artık bu şehrin yaralarının sarılması adına bir süreç. Çok büyük bir konteyner kent 3 bin 100 adet konteyner var ve yaklaşık 7 bin insan yaşıyor. Biz de burada bir şekilde eğitim öğretimi sürdüreceğiz. İleri de farklı bir hikayemiz de olacak. Ancak bunu bir şekilde yapılmalıydı biz de hakkıyla yaptığımıza inanıyoruz. Özelikle öğrencilerin yurt ve barınma sorunu kalmadı üniversitemiz tüm sorunları çözdü. Yönetimimize çok teşekkür ederim” dedi.





İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Cihan Canbolat ise “Daha önce pandemi atlatmıştık ve zor günlerden geçtik. 6 Şubat depremleri ile de ağzımızın tadı kaçtı bu kaçan ağzımızın tadını şehrimize ve ülkemize hatta dünya mutfaklarına lezzetli yemekler yapabilen nitelikli öğrenciler yetiştirmek adına tekrar buradayız” ifadelerine yer verdi.Dijital oyun tasarımı öğrencisi Melih Atahan Akkün ise “Üniversiteye kazasız belasız geçebildik tabi çok zor şartlar altında olsa da yılmadan devam ettik. Okulumuz da kendine geldi ve bu zor şartlar altında kendisini çok iyi toparladı” diye konuştu. İstanbul’dan gelen Enes Acar ise, “Daha önce tedirgindim deprem bölgesi eğitimin nasıl olacağını bilmiyordum. Fakat buraya geldikten sonra rahat bir şekilde eğitimimi sürdüreceğimi gördüm” dedi.