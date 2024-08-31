Çok Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.08.2024 18:00

Rize'de şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'de meydana gelen şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Rize'de şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'de bir anda etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Rize merkezde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarları açma görevini de vatandaşlar üstlendi. Yağmura yakalanan vatandaşlar da binaların altına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Bir vatandaş da yağmurda ayaklarının ıslanmaması için çözümü ayaklarına poşet bağlayarak buldu.

Yaklaşık 30 dakika süren yağmurun ardından göle dönen yollar rögarların açılmasıyla birlikte normale dönmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 

ETİKETLER
AFAD Meteoroloji Rize Sağanak
Sıradaki Haber
Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:05
Bahçelievler'deki iki silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı
17:37
Ankara'da fabrika yangını
17:22
SGK'ye 70 sözleşmeli personel alınacak
17:19
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı
17:17
Rusya: Donetsk'te Kirovo yerleşim birimini ele geçirdik
Limni Gölü Tabiat Parkı'nı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti
Limni Gölü Tabiat Parkı'nı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti
FOTO FOKUS
Minik denizcinin saygı nöbeti
Minik denizcinin saygı nöbeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ