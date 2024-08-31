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Güncel
AA 31.08.2024 16:47

Kütahya’da Dumlupınar şehitleri anısına fener alayı düzenlendi

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Dumlupınar şehitleri anısına fener alayı düzenlendi.

Kütahya’da Dumlupınar şehitleri anısına fener alayı düzenlendi

Kütahya Belediyesi önünden başlayan alaya katılanlar, Tugay Bandosu eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan geçerek Zafer Meydanı'na yürüdü.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen alaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Törene Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kütahya 30 Ağustos Zafer Bayramı
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