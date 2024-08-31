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Güncel
İHA 31.08.2024 16:27

Denizli'de 700 yıllık ardıç ağacı keşfedildi

Denizli'de Baklan ilçesinde bulunan yedi yüz yıllık ardıç ağacı keşfedildi. Bulunan ardıç ağacı 'Anıt Ağac` olarak tescil amacıyla başvuruda bulunuldu.

Denizli'de 700 yıllık ardıç ağacı keşfedildi

Denizli'nin Baklan ilçesinde Çalkebir Kültür Derneği tarafından araştırmaların ardından Boğaziçi Mahallesi'nde Kepez mevkiinde anıt ağaç özelliklerine sahip ağaç üzerinde çalışıldı.

Bulunan ardıç ağacı yedi yüz yılına aşkın olduğu tespit edildi. Ardıç ağacının ‘Anıt Ağaç' olarak tescili amacıyla başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından tarihi ağacı bulunmasının mutluluğunu yaşayan Çalkebir Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akbay, “Köyümüzde uzun zamandır tarihi konular hakkında incelemelerde bulunuyorduk. Bugün ise köyümüzde Ardıç ağacı bulduk. Yaklaşık yedi yüz yıla aşkın olduğunu düşüyoruz. Köyümüzde bulunan ardıç ağacının Anıt ağaç özellikleri taşımaktadır. Anıt ağaçları şan, güç, zenginlik ve ululuğun sembolüdür. Bulduğumuz ardıç ağacının kökleri bir insan gövdesi büyüklüğünde. Köyümüzün turizm faaliyetlerine güçlendirme bakımından da önemli oldu. Bu ağaçların anıt ağaç olarak tescillenmesi için müracaat edeceğiz. Ulu ardıç 700 yıllık olma ihtimali yüksek. Yetkililerden bu konu hakkında destek bekliyoruz” dedi.

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