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Güncel
AA 31.08.2024 15:29

Isparta'da üniversite öğrencileri gözlem şenliği için amatör teleskop yaptı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Topluluğu, yaptıkları amatör teleskopları, Davraz'da düzenlenecek gökyüzü gözlem şenliğinde halkın kullanımına sunacak.

Isparta'da üniversite öğrencileri gözlem şenliği için amatör teleskop yaptı

Üniversite bünyesinde 2009'da kurulan Amatör Teleskop Yapımcılığı Atölyesi, astronomi ve optik alanında, üniversite öğrencilerine, vatandaşlara yıldızları ve gökyüzünü daha iyi anlamalarını sağlayacak uygulamalı eğitimler sunuyor.

Fizik Topluluğunun akademik danışmanı Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, teleskop yapımı konusunda lider olmak istediklerini söyledi.

Fizik topluluğunun 2009'da amatör teleskop yapımına ilk adımlarını attığını aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"On yılda gerçekleştirdiğimiz on teleskopla halka açık gökyüzü gözlemleri düzenleyerek önemli bir yol aldık. O günden bugüne, şehir içindeki ve ilçelerdeki eğitim kurumlarıyla köylerde bilimi yaygınlaştırmak için sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz eğitim aldıktan sonra eğitmenlik yaparak topluma bilimsel bilgiyi aktarıyorlar. Teleskopları tasarlayıp gerçekleştirdikten sonra bu teleskoplarla etkinliklerde toplumu bilgilendiriyoruz."

Çakmak, 30 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Isparta Gökyüzü Gözlem Şenlikleri'nde kendi yaptıkları teleskoplarla vatandaşlara gözlem yapma fırsatı sunacaklarını ifade etti.

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