Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu verildi

Kaptanpaşa Mahallesi'nde Ardahan Askeri Gazino bahçesinde gerçekleşen program sırasında yoğunlaşan yağmur, davetlilere zor anlar yaşattı.

Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, programa gelen davetlilerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı.

Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, yağmur altında program düzenlediklerini belirterek, "Ardahan'ımızın da güzelliği bu. Böyle sıcaktan bunalmıyoruz. Nice yüzyıllara inşallah. Rabbim ülkemizi, memleketimizi, ulusumuzu her alanda muvaffak etsin. Nice zaferler nasip etsin. Nice yüzyıllar diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

Çiçek ve eşi Berna Çiçek'in şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet ettiği program, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü anısına kesilen pasta ile sona erdi.

Ardahan Belediyesinden yapılan açıklamada ise 30 Zafer Bayramı dolayısıyla planlanan halk konserinin yağmur nedeniyle iptal edildiği bildirildi.