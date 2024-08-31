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Güncel
AA 31.08.2024 17:30

Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim

Erzurum'da polis ekipleri, kent genelinde karadan ve havadan asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında özellikle düğün konvoylarına yönelik denetimlerini arttırdı.

"Huzurum Erzurum" mottosuyla 23 noktada yaklaşık 100 polisle yapılan denetimlerde, dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile tespit yapıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, megafonla düğün konvoylarındaki sürücü ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunup, evlenen çiftlere de mutluluk diledi.

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Erzurum Polis Denetim
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