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Güncel
AA 28.06.2023 17:29

Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı

Rize'de kesim öncesi kaçmaya çalışan kurbanlık boğa, sahibini yaraladı.

Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı

Merkeze bağlı Boğazköy köyünde kesime hazırlanan boğa, sahiplerinin elinden kaçmaya çalıştı.

Boğayı zapt etmeye uğraşan sahiplerinden Ahmet Yazıcı, dengesini kaybederek düştü. Yazıcı, boğanın darbeleriyle başından ve yüzünden hafif yaralandı.

Kurbanlığın diğer ortaklarından Turgut ve Kadir Kars ile çevredekiler, güçlükle limon ağacına bağladıkları boğanın sakinleşmemesi üzerine İl Özel İdaresi kurban timinden yardım istedi.

Köye gelen ekiplerin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmeye çalıştığı hayvan, görevlilere de zor anlar yaşattı.

"Yere düşürüp ipe dolandık"

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda sakinleşen boğa, sahipleri tarafından kesildi.

Ahmet Yazıcı, gazetecilere, ahırdan çıkarmaya çalıştıkları sırada boğanın kaçmayı denediğini belirterek, "Yere düşürüp ipe dolandık. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı. Boğanın altında kaldık. Limon ağacı olmasa gitmişti" dedi.

Yazıcı, uzun yıllardır kurban kestiğini ancak başına ilk kez böyle bir şey geldiğini söyledi.

"Allah beterinden korusun, buna şükür" 

Kadir Kars da hayvanı ahırdan çıkarırken çok sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, "Sonrasında bizi savurdu. Arkadaşımız altında kalarak biraz yaralandı. Allah beterinden korusun, buna şükür" diye konuştu.

Öte yandan, kent genelinde İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi kurban timlerince sahiplerine zorluk çıkaran 32 kurbanlık hayvana müdahale edildiği bildirildi.

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