Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Deniz Caddesi'ndeki Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'ndeki 23 dönümlük alanda 5 Mart'ta başlayan yıkım işlemleri sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, iki binanın daha yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkım sonrası etrafı toz bulutu kapladı.

Yıkımların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından aynı alanda yöre mimarisine uygun konut ve iş yerleri inşa edilmesi planlanıyor.