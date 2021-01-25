Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Rize'de alınan bilgiye göre, Gaffur Can Arıcan'ın (20) kullandığı 53 DB 931 plakalı kamyonet, Küçükçayır-Rize yolu Salarha kavşağında Nihat Kork (28) idaresindeki 53 FH 467 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada iki kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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