Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresinde Ahmetoluğu köyüne bağlı Yeniceçiftliği mevkisindeki kayalıklar ve içlerine oyulmuş mağaraların bulunduğu arazi, beyaz örtüyle kaplandı.

Geç Roma Hristiyanlık döneminde yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirlenen alanda mezar odaları, sarnıçlar, ambarlar yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölge, açık hava müzesi niteliğiyle dikkati çekiyor.