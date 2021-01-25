Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Frig Vadisi'nde kış güzelliği
[Fotoğraf: AA]
Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar il sınırları içinde yer alan Frig Vadisi, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresinde Ahmetoluğu köyüne bağlı Yeniceçiftliği mevkisindeki kayalıklar ve içlerine oyulmuş mağaraların bulunduğu arazi, beyaz örtüyle kaplandı.
Geç Roma Hristiyanlık döneminde yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirlenen alanda mezar odaları, sarnıçlar, ambarlar yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölge, açık hava müzesi niteliğiyle dikkati çekiyor.
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