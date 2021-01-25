Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtelif suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.
Ekipler 14 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 3 yıldır aranan İ.H.A'yı Arifler Mahallesi'nde saklandığı metruk binada yakaladı.
Yapılan araştırmada hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı daha sonra cezaevine gönderildi.
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