Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat E.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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