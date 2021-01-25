Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de polis merkezi önünde silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polis merkezi önünde karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Kırıkkale'de alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan G.K. ve A.Y, denetimli serbestlik için imzaya geldikleri polis merkezi önünde karşılaştı.
Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu G.K, ruhsatsız tabancasıyla A.Y'nin ayağına ve kalçasına ateş etti.
Polis merkezindeki görevli nöbetçi polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.
A.Y, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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