Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de eğitime bir gün ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Rize'de devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını, şu şekilde duyurdu:
"Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17.01.2022 pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."
Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17.01.2022 pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir.— Rize Valiliği ???????? (@RizeVali) January 16, 2022
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Milli Eğitim Bakanlığı Rize Twitter
Son Haberler
- 17:23
- 17:18
- 17:00
- 17:23
- 16:40
Sıradaki Haber
Düzce'deki Hamsi Festivali'nde 7 tona yakın balık tüketildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz