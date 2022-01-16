Kocaeli Hayvan Hakları Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek ve beraberindeki üyeler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen mama ile Karamürsel Belediyesince tedarik edilen 11 kulübeyi kırsal bölgelerdeki noktalara yerleştirdi.

Dernek Başkanı Pek, sokakta yaşayan hayvanların hayatta kalabilmesinin, zorlu kış şartlarında veya yaz sıcaklarında başlarını sokabilecekleri yuvaya ve acıktıklarında karınlarını doyurabilecekleri yiyeceğe bağlı olduğunu vurguadı.

Pek, beslenmeden barınak teminine kadar her alanda hayvanlara sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.