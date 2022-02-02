Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de, 350 bin metrekare alanda yaklaşık 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi için çalışmalara başlandı.1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından hastane inşaatına geçilecek.
Kentte, havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra 850 yatak kapasiteli, tüm odaları deniz manzaralı Şehir Hastanesi de arazi sorunu nedeniyle deniz dolgusu üzerine inşa edilecek.
Projesi hazırlanan hastaneye gerekli 350 bin metrekare alan için deniz dolgu çalışmalarına başlandı.
8 milyon taşla alan kazanılacak
İlde Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında yapılacak hastane için yer teslimi gerçekleştirilen firma, dolgu çalışmalarını başlattı.
Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonu bulacak nakliye ile alınacak yaklaşık 8 milyon ton taş, denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak.
1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından hastane inşaatına geçilecek.
Etiketler: Rize Şehir Hastaneleri
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