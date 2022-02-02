Kentte, havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra 850 yatak kapasiteli, tüm odaları deniz manzaralı Şehir Hastanesi de arazi sorunu nedeniyle deniz dolgusu üzerine inşa edilecek.

Projesi hazırlanan hastaneye gerekli 350 bin metrekare alan için deniz dolgu çalışmalarına başlandı.

8 milyon taşla alan kazanılacak

İlde Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında yapılacak hastane için yer teslimi gerçekleştirilen firma, dolgu çalışmalarını başlattı.

Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonu bulacak nakliye ile alınacak yaklaşık 8 milyon ton taş, denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak.

1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından hastane inşaatına geçilecek.