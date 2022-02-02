Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, dumandan etkilenen çoban ise tedavi altına alındı.
Erzincan Terzibaba Mezarlığı'nın alt tarafında bulunan ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek isteyen çoban alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu
Hayvanların bir kısmını ahırdan çıkarmayı başaran çoban ise bu sırada dumandan etkilendi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken ahırda maddi hasar oluştu.
Dumandan etkilenen çoban hastanede tedavi altına alındı.
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