Erzincan Terzibaba Mezarlığı'nın alt tarafında bulunan ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen çoban alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu

Hayvanların bir kısmını ahırdan çıkarmayı başaran çoban ise bu sırada dumandan etkilendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken ahırda maddi hasar oluştu.

Dumandan etkilenen çoban hastanede tedavi altına alındı.