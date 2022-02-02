Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşama kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güney ve güneydoğu yönlü esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 75 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması istendi.