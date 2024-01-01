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İHA 01.01.2024 10:15

Rektör Alma'dan MTA Genel Müdürü Yanık'a ziyaret

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ankara temasları çerçevesinde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Vedat Yanık ve Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ ile görüştü.

Rektör Alma'dan MTA Genel Müdürü Yanık'a ziyaret

Görüşmede kurumlararası iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen faaliyetler masaya yatırıldı ve ilerdeki süreçte iki kurum ortaklığıyla yapılması planlanan uluslararası sempozyum üzerine istişare edildi.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılından beri Iğdır, Ağrı Dağı, Tuzluca ve yakın çevresini içine alan geniş bir coğrafyada sürdürdüğü “Türkiye Jeolojik Miras Araştırmaları Projesi” devamlılığın önemine değinen Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi olarak bölgede yapılacak bilimsel çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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