Rektör Alma'dan MTA Genel Müdürü Yanık'a ziyaret

Görüşmede kurumlararası iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen faaliyetler masaya yatırıldı ve ilerdeki süreçte iki kurum ortaklığıyla yapılması planlanan uluslararası sempozyum üzerine istişare edildi.



Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılından beri Iğdır, Ağrı Dağı, Tuzluca ve yakın çevresini içine alan geniş bir coğrafyada sürdürdüğü “Türkiye Jeolojik Miras Araştırmaları Projesi” devamlılığın önemine değinen Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi olarak bölgede yapılacak bilimsel çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.