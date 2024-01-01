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Güncel
AA 01.01.2024 10:13

Siirt'te yılbaşında görevli personele ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

Siirt'te yılbaşında görevli personele ziyaret
[Fotograf: AA]

Vali Kızılkaya, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile kentte güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti, görev yapan personele tatlı ikramında bulundu.

Görevli personel ile görüşerek yeni yıllarını kutlayan Kızılkaya, hastanede tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Siirt'te yılbaşında görevli personele ziyaret

Belediye ekiplerince yeni doğan bebeklerin ailelerine "hoş geldin bebek" paketleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Görevi başındaki tüm güvenlik görevlilerine ve acil durum ekiplerine başarılar dileyen Kızılkaya, "Tüm Kıymetli Siirtli hemşehrilerimin ve mesai arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için güzel bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde, barışa, dostluğa, dayanışmaya, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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