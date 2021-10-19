Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pürenli Yaylası'nda sonbahar
[Fotoğraf: AA]
Bolu ve Düzce sınırlarında bulunan Pürenli Yaylası'nda sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Düzce'ye 28, Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki 1400 rakımlı Pürenli Yaylası, sonbaharda farklı güzelliğe büründü.
Sarı, kahverengi ve yeşilin binbir tonunu barındıran yayladaki ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor.
Hazan mevsiminin güzelliklerini seyretmek isteyenler, Pürenli Yaylası'na gelerek manzaranın keyfini çıkarıyor.
Yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin habercisi "vargit" çiçekleri de bölgeyi süsledi.
Ziyaretçiler, güz renklerinin hakim olduğu yaylada çiçekler arasında fotoğraf çektiriyor.
Etiketler: Hava Durumu Bolu
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