Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Araçta bulunan Ş.A'nın yapılan üst aramasında kullanıma hazır 3 ayrı fişek halinde esrar ele geçirildi

Ş.A'nın alınan ifadesinde, uyuşturucu maddeleri evinde uyuşturucu madde yetiştiren ve sahte alkol üreten M.K.'ye götürdüğünü belirtmesi üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda satışa hazır 40 litre rakı, 10 litre viski, 25 litre etil alkol, alkol üretiminde kullanılan aparatlar, 500 litrelik tanklar içinde 300 litre mayalanmış alkol, 4 kök hasada hazır ve 4 kök de fide halinde Hint keneviri, 300 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ve kenevir yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A. M.K. ve eşi İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla, İ.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı.