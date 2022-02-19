Edirne'de bir evin bahçesinde bulunan, tarımda toprağı işlemek için kullanılan pulluk, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Durumu fark eden ev sahibi B.Y.K., zararının yaklaşık 5 bin lira olduğunu belirterek şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın T.K. ve C.M. isimli 2 kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu tespit etti.

2 kişi adli makamlar karşısına çıkarılmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.