Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pulluk hırsızları yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evin bahçesinden 5 bin lira değerindeki pulluğu çalan 2 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklandı.
Edirne'de bir evin bahçesinde bulunan, tarımda toprağı işlemek için kullanılan pulluk, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Durumu fark eden ev sahibi B.Y.K., zararının yaklaşık 5 bin lira olduğunu belirterek şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın T.K. ve C.M. isimli 2 kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu tespit etti.
2 kişi adli makamlar karşısına çıkarılmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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