Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da polis ekipleri, "kaçakçılık" suçunun önlenmesine yönelik operasyonda 13 milyon 305 bin kaçak makaron ele geçirdi, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği bağlı ekipleri, "kaçakçılık" suçunun önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 13 milyon 305 bin adet makaron, 63 bin 800 doldurulmuş sigara ile 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron Sigara
Son Haberler
- 11:16
- 11:08
- 11:20
- 11:01
- 11:01
Sıradaki Haber
Bayındır'da bir seradan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz