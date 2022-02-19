Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çubuk'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. ile "silahlı terör örgütüne FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Ankara FETÖ Uyuşturucu
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