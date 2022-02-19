Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lüleburgaz'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Lüleburgaz ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'ta bulunan iş hanının havalandırma boşluğundan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Havalandırma boşluğuna atılan çöplerin yanması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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