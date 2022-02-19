Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir seradan traktörle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından Doğu Kavşağı'nda durdurulan traktörde çiçekler ile beş kilo çalıntı bakır ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.