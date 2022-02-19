Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayındır'da bir seradan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir seradan çiçek ve bakır çaldığı öne sürülen kişi, tutuklandı.
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir seradan traktörle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından Doğu Kavşağı'nda durdurulan traktörde çiçekler ile beş kilo çalıntı bakır ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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