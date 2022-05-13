Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Porto Riko’da göçmen teknesi battı, 11 kişi öldü
Porto Riko’nun batı kıyısında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, yasa dışı yollardan ABD’ye gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne, Porto Riko’nun batı kıyısında alabora oldu.
Teknedeki 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, can kaybının artabileceği kaydedildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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