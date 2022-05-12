Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 19:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS sınava giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 LGS ne zaman?
Liselere giriş sınavı ne zaman, LGS sınav giriş belgesi hangi gün e-okul üzerinden erişime açılacak?
LGS 2022 ne zaman?
LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak.
LGS 2022 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
LGS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. MEB, LGS sınav giriş belgesi için erişim tarihini kılavuzda açıkladı.
LGS sınav giriş belgesi 2022 yayınlanma tarihi ne zaman?
LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinde e okul sistemi üzerinden erişime açılacak.
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