Adıyaman Merkeze bağlı Şerefli köyü ve Kahta ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 dağ keçisi, geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Gerekli tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan dağ keçileri bulundukları bölgelerde yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.