Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da çöken ağılda 12 kuzu telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde çöken ağıldaki 12 kuzu telef oldu.
İlçeye bağlı Akpınar köyünde Celal Çat kendine ait koyunları yayılmaları için meraya götürdü. Kuzular ise ağılda kaldı.
Bir süre sonra ağılın çökmesi sonucu 35 kuzu enkaz altında kaldı.
Vatandaşların yardımıyla 23 kuzu sağ olarak çıkarılırken 12 kuzu telef oldu.
Etiketler: Karaman Hayvancılık
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