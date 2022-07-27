Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü ekip araçlarına çarptı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobiliyle polis araçlarına çarpınca yakalandı.
İncirliova ilçesinde E.A, otomobiliyle polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polisin takibe başladığı E.A, Germencik ilçesinde de uyarılara aldırmayarak yoluna devam etti.
Ekiplerin ısrarlı takibi sonucu otomobil, Mursallı kavşağında iki polis aracına çarparak durdu.
Kazada sürücü E.A. ile aynı araçtaki M.Y. ve polis memuru A.Ç. hafif yaralandı.
Polis ekiplerince Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve alkollü olduğu belirlenen E.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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