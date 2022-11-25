Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis ve bekçileri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ve bekçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Silvan ilçesi Darköprü mevkiinde polis ve bekçileri taşıyan otobüs devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri edildi.
Kazada araçta bulunan 11 güvenlik görevlisi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası Otobüs
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