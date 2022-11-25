Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karşıya geçmeye çalışırken iki araç çarptı, hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken iki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Yüksekova-Şemdinli kara yolu Güçlü köyü yakınında otomobilin çarpmasıyla diğer şeride savrulan kişiye karşıdan gelen bir minibüs çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle kısa süre kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından araç geçişlerine açıldı.
Etiketler: Hakkari Trafik Kazası
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